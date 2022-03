A Dubai Christie’s vende all’asta “the Rock”, diamante gigante

Roma, 25 mar. (askanews) – Dubai, la casa d’aste Christie’s mette in vendita The Rock, una pietra da 228 carati, un diamante bianco che potrebbe raggiungere i 30 milioni di dollari e più. Questa parte del globo è un ottimo mercato per i gioielli.

“E’ una pietra molto rara perché la pietra grezza deve essere enorme per ottenere una gemma perfetta da 228 carati” dice Julien Brunie, il direttore delle vendite private di gioielli di Christie’s, “è una pietra bellissima estratta in Sudafrica e ora in vendita da Christie’s, il più grande diamante bianco mai venduto all’asta e probabilmente arriverà a 30 milioni di dollari, una cifra già raggiunta per pietre più piccole vendute negli ultimi anni.

La domanda è in crescita nella regione negli ultimi anni, ancora più dal 2020, un aumento del 30% della domanda Gli Emirati Arabi e la regione del Golfo sono sempre stati un mercato chiave per i pezzi unici e i gioielli importanti C’è una tradizione, c’è conoscenza, aveva senso portarlo a Dubai”.