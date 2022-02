A Dubai inaugurato lo spettacolare “Museo del Futuro”

Milano, 23 feb. (askanews) – Dubai ha inaugurato il “museo del Futuro”. Una struttura di grande impatto che sorge su una delle strade principali della città degli Emirati Arabi Uniti.

L’edificio è a forma di enorme ellisse, color argento, ed è decorato con frasi scritte in calligrafia araba.

“La sfida era rendere leggibili le parole, in modo che non fossero solo frasi sparse in giro. Farlo è stata una sfida impegnativa per il modo in cui si integravano con la struttura”, spiega lo scultore che se ne è occupato, Matar bin Lahej.

L’ellisse è alta 77 metri, all’interno ci sono sette piani in cui verranno ospitate esposizioni dedicate al futuro e alle innovazioni tech declinate in ogni aspetto della vita, dal design alle nuove tecnologie con percorsi immersivi e interattivi.