A Dubai la "Mallathon" maratona nel mall con l'aria condizionata

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 9 ago. (askanews) – Mentre all’esterno il caldo è insostenibile, un enorme centro commerciale (mall) di Dubai risuona del rumore delle scarpe da ginnastica di centinaia di persone che partecipano a una “Mallathon”, una gara indoor in ambiente climatizzato. Correre all’aperto durante l’estate nel Golfo, una delle regioni più calde del mondo dove le temperature a volte superano i 50 °C, è difficile e per molti diventa pericoloso.

. “All’interno del centro commerciale abbiamo l’aria condizionata, il pronto soccorso, l’acqua… c’è tutto ciò di cui hai bisogno”, dice Menna, un’egiziana di 36 anni che vive a Dubai da 15 anni.