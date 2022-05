A Dubai una sfilata di moda con abiti di cioccolato

Roma, 13 mag. (askanews) – Abiti artistici decorati come uova di Pasqua, delicati e soprattutto gustosi. Per la prima volta a Dubai, chef da tutto il mondo hanno inaugurato il Salon du Chocolat presso le Galeries Lafayette Gourmet nel grande centro commerciale Dubai Mall con una sfilata di moda speciale di creazioni al cioccolato.

Il festival è stato fondato a Parigi nel 1994 e la mostra è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di cioccolato in ogni dove, con eventi che si sono svolti a New York, Tokyo, Londra, Bruxelles, Shanghai e molte altre città.

Dubai è la seconda del Medio Oriente a ospitare l’evento dopo Beirut, dove si tenne nel 2014.