A El Paso, in Texas, lunghe file per entrare negli States

El Paso (Texas), 8 nov. (askanews) – Lunghe file di persone che attraversano il Paso del Norte International Bridge, un ponte che collega le città di confine tra Stati Uniti e Messico, per entrare negli States da El Paso, in Texas, dopo che Washington ha riaperto i confini ai vaccinati, mettendo fine a 20 mesi di restrizioni sui viaggi in tutto il mondo. Limitazioni imposte nel marzo 2020 e ritenute particolarmente impopolari in Europa e negli Stati confinanti come Canada e Messico.

Nelle immagini di France Presse, anche le auto che fanno il loro ingresso a El Paso dal Port of Entry.

Domenica le autorità al confine messicano avevano messo in guardia dalle lunghe file per gli ingressi, con tempi stimati “fino a 4 ore” per l’attraversamento.