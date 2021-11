A El Salvador nascerà la prima Bitcoin City del mondo: cos’è e come funzionerà

A El Salvador nascerà la prima Bitcoin City del mondo: la "criptometropoli" sorgerà vicino ad un vulcano per permettere il mining della valuta

Ormai è da considerarsi ufficiale: nello stato centro americano di El Salvador nascerà la prima Bitcoin City del mondo: cos’è e come funzionerà è stato spiegato dal presidente Nayib Bukele che ha svelato il piano al termine di un evento a tema con un annuncio che mette suggello alla sua riconosciuta predilezione per le monete virtuali.

El Salvador avrà la sua Bitcoin City: una città vera e propria con ogni servizio

Attenzione infatti: El Salvador era già stato il primo paese al mondo a riconoscere il Bitcoin come valuta legale, secondo i maligni anche per “ridisegnare” il debito pubblico monstre che il paese ha con gli Usa. La Bitcoin City in via di edificazione sarà di fatto la prima città costruita grazie ai finanziamenti raccolti tramite l’emissione di 1 miliardo di dollari di obbligazioni garantite da criptovaluta. Titoli in bitcoin dunque e garantiti da uno stato sovrano.

L’annuncio da Mizada con cui El Salvador avrà una Bitcoin City

Dal palco di Mizada Bukele, che è un capo di stato giovane e attivissimo sui social, ha rivelato alla folla il piano. Ma di cosa parliamo nel concreto? Di una nuova città dotata di ogni tipo di infrastrutture e servizi moderni. Fra di essi il presidente ha anche annoverato ed enunciato “aree residenziali, commerciali, bar, ristoranti, musei, aeroporto, ferrovia e porto”, tutti dedicati alla criptovaluta.

La Bitcoin City di El Salvador sarà costruita vicino ad un vulcano: ecco perché

Iconica anche la location, in linea con il mood pubblicistico molto caro a Bukele: Bitoin City sorgerà vicino al vulcano Conchagua, così da permettere di utilizzare l’energia geotermica necessaria per la procedura di mining della moneta virtuale. E non mancano le novità su fisco ed economia reale: il piano infatti prevede la possibilità di finanziarsi tramite Bitcoin e di cancellare qualsiasi tipo di tassa sul reddito o sulle proprietà dei cittadini, ai quali resterebbe come imponibile la sola IVA.