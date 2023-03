Home > Askanews > A Firenze corteo per la scuola con Landini, Conte, Schlein A Firenze corteo per la scuola con Landini, Conte, Schlein

Firenze, 4 mar. (askanews) – È in corso, dopo essere partita da piazza Santissima Annunziata a Firenze, la manifestazione “Per la scuola, per la Costituzione”: a piazza Santa Croce, luogo di arrivo, è stato allestito il palco dell’iniziativa antifascista dopo il pestaggio di alcuni studenti ad opera di giovani di Azione studentesca. In piazza bandiere dell’Anpi, della Cgil, del Pd, del PCI, del Movimento Cinquestelle. In piazza il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Acclamato dai militanti il presidente M5s Giuseppe Conte che si è intrattenuto con i manifestanti tra selfie e strette di mano. Nel corteo anche la neoeletta segretaria del Pd Elly Schlein. In piazza anche esponenti dell’Alleanza Verdi Sinistra a cominciare da Nicola Fratoianni.

