A Firenze in mostra i Colori Indelebili di Li Fangyuan

Roma, 5 apr. (askanews) – Inaugurata a Firenze, alla Società delle Belle Arti Circolo Artisti Casa di Dante, la mostra antologica del pittore cinese Li Fangyuan pron. Lì Fan Iuàn , esponente di spicco della scuola Lingnan scomparso nel 2018. La mostra “Colori indelebili” propone 36 opere che ben sintetizzano la sua lunga carriera, in particolare la predilezione per la collisione dell’acqua, un tecnica a base di acqua o inchiostro e carta di riso.

Il critico d’arte Antonio Franz Farlese: “E’ un pittore innamoratissimo della sua terra e vuole manifestare questo suo sentimento nelle sue opere. Lo farà per tutta la sua vita. Sarà una forma di dichiarazione di amore per questa terra bellissima, piena di montagne, di fiumi, di laghi, e continuerà in una cerca affannosa, per certi aspetti, ma, al tempo stesso, calma e bella”.

Atmosfere particolari, poetiche, ricche di suggestioni, dove le pennellate trasmettono la sensazione del vento e della pioggia.

Alberi, torrenti e laghi esprimono i diversi stati d’animo dell’uomo.

“Io guardando le varie opere, sono rimasto scioccato dalla bellezza del segno, ha una particolarità che non ho mai visto in nessun altro pittore orientale di scuola tradizionale”.

La mostra è aperta fino al 14 aprile. L’esposizione è a cura di Zhiying Li e Chunmeng Yang, ed è organizzata dalla Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti Casa di Dante e Pedone Associazione per Interscambio Culturale, in collaborazione con NoiBrera APS, Loris CES, Spazio Amato, Cubeart – Asociacio’n cultural non profit, Qi Mei Studio, con il patrocinio del Comune di Firenze.