A Firenze Nardella valuta ordinanza per mascherine all’aperto

Roma, 23 nov. (askanews) – Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Tagadà su La7, ha annunciato che “sta valutando, insieme agli esperti, se ci sono le condizioni per firmare un’ordinanza per rendere obbligatoria la mascherina all’aperto, anche se siamo in zona bianca”.

“Stiamo valutando l’evoluzione del covid qui in città, però è chiaro che a partire dal periodo delle compere natalizie, dal primo o secondo weekend di dicembre, è un’ipotesi che sto valutando, perché ci saranno tantissimi assembramenti all’esterno, immaginiamo Firenze, la conoscete”, ha sottolineato.