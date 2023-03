A Fiumicino arriva "The Wow Side Shopping Centre"

Roma, 16 mar. (askanews) – Un nuovo concetto di centro commerciale è approdato in Italia. A Fiumicino il divertimento e lo shopping sono gli ingredienti principali del “The Wow Side Shopping Centre”, centro commerciale del quale è stata presentata la fase finale del proprio riposizionamento, un processo che è stato studiato e portato avanti da Generali Real Estate.

A presentare il progetto è stato Sacha Camerino, Head of Central Southern Italy di Generali Real Estate: “Siamo orgogliosi di presentare oggi The Wow Side, proseguendo il piano di rilancio e riposizionamento del centro con un nuovo nome ed un nuovo modello di experience, tra shopping e divertimento. The Wow Side sarà un centro di aggregazione sociale, con positive ricadute in termini di sviluppo e opportunità occupazionali per i tessuti sociali di riferimento”.

Marco Migliavacca, Asset Manager di Generli Real Estate, ha dichiarato: “Abbiamo dato prova con i contenuti, e grazie al contributo dei nostri partner, che il centro acquisirà un livello di innovazione fuori dal comune”.

La conferenza stampa di presentazione, tenutasi presso la Sala Blu del centro commerciale, ha illustrato le ambizioni del Wow Side, mettendo in mostra tutte le innovazioni che sono state inserite all’interno di questo rivoluzionario concetto di shopping center: dalla realtà virtuale di Zero Latency, che permetterà ai clienti di entrare fisicamente all’interno di un videogioco, passando per il Color Hotel, il nuovo format di mostra interattiva e sensoriale che aprirà a settembre all’interno del Wow Side, arrivando alla più grande mostra di mattoncini LEGO in Europa ed alla Metaverso Experience, il primo format dedicato all’educazione a temi di attualità come il metaverso, la blockchain e l’intelligenza artificiale.

Ad approfondire i contenuti innovativi del centro è stato il direttore del Wow Side Shopping Centre, Giampiero Campoli: “La nostra idea era quella di rivoluzionare l’idea classica di ‘centro commerciale’ offrendo alla nostra clientela un’idea di shopping eterogenea ed aggiungere a ciò anche l’elemento del divertimento, mediante però delle attività che potessero essere altamente innovative”.

Posizionato tra l’aeroporto di Fiumicino ed il centro di Roma, il Wow Side Shopping Centre punta ad essere operativo con tutte le sue novità entro la fine del 2023, con l’obiettivo di divenire un punto di riferimento ed un esempio per la sua idea innovativa di shopping e divertimento.