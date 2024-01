A Forlì siparietto Von der Leyen-Meloni sulla piadina romagnola

Roma, 17 gen. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Forlì dove si è recata in seguito all’alluvione dello scorso maggio, ha ricordato l’emozione di tornare in Emilia Romagna e ha parlato anche della piadina che in quell’occasione a maggio scorso, le era stata regalata dai volontari intenti a prestare soccorso.

“E’ veramente toccante per me essere qui di nuovo in Emilia Romagna e ricordo vivamente e non posso dimenticare la devastazione dell’alluvione”, “l’enorme quantità di fango ovunque e le rovine delle case andate distrutte” ha detto, ma “ricordo altrettanto vivamente l’enorme solidarietà che si è diffusa tra le persone, l’aiuto vicendevole”, c’era anche chi “cucinava e mi è stata persino consegnata quella fantastica piadina”. “La prossima piadina me la porto a casa” ha scherzato.