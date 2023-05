A Gaeta dal 23 al 27 maggio 2* edizione Summit Economia del Mare

Roma, 9 mag. (askanews) – “Noi nella prima edizione del Summit che si è tenuta l’anno scorso abbiamo portato avanti quella che è stata la dichiarazione della Commissione europea quindi la dichiarazione, la 240 final, che prevedeva di passare da un’economia blu un’economia blu sostenibile e creare una rete di utenti del mare. Noi questo lo abbiamo fatto, la prima edizione è stata un grandissimo successo. Quest’anno però le condizioni politiche sono mutate, in meglio, perché finalmente abbiamo un ministro del mare, dobbiamo costruire il ministero, ma è un grande lavoro che il ministro Musumeci sta mettendo in campo e noi quest’anno, la seconda edizione l’abbiamo intitolata ‘Italia nazione di mare’. Dobbiamo in qualche modo riconquistare quella centralità, quella visione strategica, dell’Europa nel Mediterraneo che solo la nostra penisola è in grado di poter dare e quindi dobbiamo lavorare in questo senso. Questa è una manifestazione nazionale e lasciatemi dire con un ampio respiro europeo”. Così il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, sulla presentazione del 2* Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum. a Gaeta dal 25 al 27 maggio 2023.