A Gardaland inaugurata la grande novità Jumanji The Adventure

Castelnuovo del Garda, 9 apr. (askanews) – C’è aria di novità e si respira un’atmosfera allegra e piena di speranza a Gardaland, il 2 aprile è iniziata ufficialmente la stagione di 238 giorni di divertimento. Ad arricchire ulteriormente l’offerta del parco più conosciuto d’Italia l’inaugurazione, di Jumanji -The Adventure, prima attrazione al mondo a tema Jumanji realizzata grazie all’accordo internazionale tra Sony Pictures e Merlin Entertainments, come racconta l’Ad Aldo Maria Vigevani: “In Italia a Gardaland è già aperta la prima realizzazione frutto di questo accordo, un’attrazione tematizzata unica al mondo”.

Gli ospiti di tutte le età avranno la missione, in lotta contro il tempo, di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa per salvare il regno di Jumanji da una maledizione. L’effetto è quello di stare immersi come protagonisti nella popolare saga cinematografica. “L’attrazione che mi è piaciuta di più è Jumanji perchè mi piace la parte in cui il mostro di pietra ci arriva addosso”, racconta un piccolo ospite.

Ma sono davvero tante le nuove attrazioni del parco, che nonostante il momento difficile ha investito molto per proporre al pubblico emozioni e spattacoli come al cinema 4D dove sarà disponibile Aquaman: The 4D Experience, Il Legoland Water Park, i grandi show nel parco e al Gardaland Theatre.

“Abbiamo dato il via a una nuova stagione e siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri ospiti per offrire loro una giornata di svago e divertimento”.

Accanto alle adrenaliniche attrazioni per i più coraggiosi, Gardaland conferma anche una grande attenzione ai più piccoli con Prezzemolo, Peppa Pig e i 44Gatti: “Io ho visto Prezzemolo – spiega un altro piccolo visitatore – e ci ho fatto anche una foto, ho anche il pupazzo e mi piace molto è il mio personaggio preferito di Gardaland”.