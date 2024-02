"A Gaza è genocidio". Le accuse di Lula che fanno arrabbiare Israele

Roma, 19 feb. (askanews) - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accusato Israele di compiere un genocidio contro i civili palestinesi nella Striscia di Gaza e paragonato le sue azioni allo sterminio degli ebrei di Hitler, in una conferenza stampa che si è svolta domenica 18 febb...

Roma, 19 feb. (askanews) – Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accusato Israele di compiere un genocidio contro i civili palestinesi nella Striscia di Gaza e paragonato le sue azioni allo sterminio degli ebrei di Hitler, in una conferenza stampa che si è svolta domenica 18 febbraio al termine del summit dell’Unione Africana nella capitale etiope Addis Abeba.

“Cosa sta accadendo nella Striscia di Gaza non è guerra, è un genocidio. Non è una guerra di soldati contro soldati. É una guerra tra un esercito altamente preparato e donne e bambini”.

“Cosa sta accadendo nella Striscia di Gaza con il popolo palestinese non è mai successo in nessun altro momento della storia. In verità è avvenuto: quando Hitler ha ucciso gli ebrei”.

“Quando vedo il mondo ricco annunciare che sta fermando i suoi contributi agli aiuti umanitari per i palestinesi, immagino solamente quanto sia grande la consapevolezza politica di queste persone e quando grande sia nei loro cuori lo spirito di solidarietà”.