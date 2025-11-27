A Gaza i bambini tornano a scuola: "Un momento atteso a lungo"

Gaza City, 27 nov. (askanews) – Con il cessate il fuoco, anche se labile, tra Israele e Hamas, bambini e ragazzi palestinesi stanno tornando a frequentare le lezioni a Gaza.

Nel cortile della scuola Al-Loulouah Al-Katami a Gaza City, è stata realizzata un’aula improvvisata. È un centro educativo, mancano strumenti didattici, risorse, molti fanno un lungo viaggio per arrivare qui, muovendosi tra le macerie e le strade distrutte, ma è già qualcosa, spiega Iman Al-Hinawi, direttrice del centro educativo: “Dopo due anni di guerra abbiamo desiderato a lungo questo momento, anche gli studenti e i genitori erano entusiasti.

I sorrisi sono tornati sui volti dei nostri figli, assenti da quasi due anni. Sono stati divisi in classi diverse, dalla scuola materna all’ultima delle elementari”. “Mi sento felice perché imparerò e sarò più motivata. Abbiamo sofferto molto durante la guerra e quando le scuole hanno chiuso, ma ora impareremo e io spero di diventare un medico” dice Layan, una studentessa.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha annunciato questa settimana che riaprirà alcune scuole a Gaza e i bambini torneranno gradualmente a lezione. Il commissario generale Philippe Lazzarini ha dichiarato su X che più di 25.000 scolari hanno già aderito agli “spazi di apprendimento temporaneo” dell’agenzia, mentre circa 300.000 seguiranno lezioni online.