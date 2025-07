A Gaza i funerali delle vittime del raid contro la chiesa cattolica

Gaza city (Striscia di Gaza), 18 lug. (askanews) – I cristiani palestinesi hanno partecipato al funerale di Saad Salameh e Foumia Ayyad, uccisi in un attacco israeliano che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, l’unica chiesa cattolica della Striscia. Israele ha affermato di “non prendere mai di mira” siti religiosi e di rammaricarsi per qualsiasi danno arrecato ai civili.

“È incomprensibile che un luogo così chiaramente contrassegnato da una croce possa essere preso di mira in questo modo, con il pretesto che non è riconosciuto come chiesa. È indubbiamente una chiesa, con caratteristiche evidenti, un indirizzo e coordinate ben noti, ed è universalmente riconosciuta come luogo sacro che non deve essere danneggiato”, ha aggiunto quasi incredulo Elias Al-Jalda.