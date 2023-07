A Gaza manifestazione di solidarietà per le vittime di Jenin

Roma, 3 lug. (askanews) – Manifestazione a Gaza, nella piazza del Milite Ignoto, in segno di solidarietà con i palestinesi vittime della massiccia operazione militare lanciata da Israele nel campo di Jenin, casa dei profughi palestinesi, in Cisgiordania. Secondo i funzionari palestinesi almeno otto persone sono state uccise e altre 50 sono rimaste ferite negli attacchi in cui sono stati mobilitati centinaia di uomini.

L’operazione israeliana definita dall’esercito un “ampio sforzo antiterroristico”, è la più grande degli ultimi anni, con l’impiego di bulldozer, veicoli blindati e droni.