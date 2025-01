A Gaza ministero della Salute sottostima le vittime del 40% (studio)

Gaza, 10 gen. (askanews) – Morti e feriti palestinesi vengono trasportati all’ospedale Al-Ahli, noto anche come ospedale Battista, a Gaza City, dopo un attacco israeliano nel quartiere orientale di Shujaiya. Secondo una ricerca pubblicata venerdì sulla prestigiosa rivista medica The Lancet, il bilancio delle vittime a Gaza durante i primi 9 mesi della guerra tra Israele e Hamas sarebbe circa il 40% più alto di quanto registrato dal ministero della Salute palestinese.

Il numero di morti a Gaza è diventato oggetto di aspro dibattito da quando Israele ha lanciato la sua campagna militare contro Hamas in risposta all’attacco senza precedenti del 7 ottobre 2023, con i dati del ministero della Salute gestito da Hamas che spesso vengono ritenuti poco credibili, nonostante le Nazioni Unite abbiano affermato che sono affidabili.

Fino al 30 giugno del 2024, il ministero della Salute nella Striscia di Gaza aveva dichiarato un bilancio di 37.877 morti nella guerra. Tuttavia, il nuovo studio “peer-reviewed” (revisione tra pari, ndr) ha usato dati del ministero, un sondaggio online e i necrologi trovati sui social media per stimare che in quel periodo a Gaza si contavano già tra 55.298 e 78.525 decessi per ferite traumatiche.

La stima migliore del numero di morti dello studio sarebbe di 64.260, il che vorrebbe dire che il ministero della Salute ha sottostimato il numero di morti fino a quel periodo del 41%.

Un numero – ha affermato lo studio – che rappresenta il 2,9% della popolazione di Gaza prima della guerra, “o circa uno su 35 abitanti”.

Il gruppo di ricercatori guidato dal Regno Unito ha stimato che il 59% dei decessi di quel periodo riguarda donne, bambini e anziani. Il numero riguarda solo i decessi per ferite traumatiche, quindi non include i decessi per mancanza di assistenza sanitaria o cibo, o le migliaia di dispersi che si ritiene siano sepolti sotto le macerie.

Il 9 gennaio, il ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che nei 15 mesi di guerra sono morte 46.006 persone. In Israele, l’attacco di Hamas del 2023 ha causato la morte di 1.208 persone, per lo più civili, secondo un conteggio AFP basato su dati ufficiali israeliani.