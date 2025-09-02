A Gaza soccorritori raccolgono il corpo di una ragazza dalle macerie

Gaza, 2 set. (askanews) – I palestinesi recuperano il corpo di una ragazza dalle macerie dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito l’ultimo piano di un edificio residenziale nel quartiere Tel al-Hawa della città di Gaza. L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che 10 corpi sono stati trasportati all’ospedale Al-Shifa dopo il bombardamento.

“Stavamo dormendo tranquillamente nelle nostre case e improvvisamente siamo stati svegliati dal rumore dei bombardamenti e abbiamo scoperto questa distruzione. La maggior parte dei nostri vicini sono stati uccisi o feriti”, dice Sanaa al-Dreimli, che abita lì vicino.

“Quando ci siamo svegliati, abbiamo trovato solo corpi senza vita. Che colpa hanno questi bambini? Cosa abbiamo fatto per meritare ciò che ci sta accadendo? – aggiunge – Abbiamo perso le nostre case e siamo riusciti ad affittare un posto qui per proteggere i nostri figli, ma è inutile: i bombardamenti continuano a perseguitarci”.