A Gaza volontari montano delle tendopoli per gli sfollati

Gaza City, 22 gen. (askanews) – Alcuni abitanti della città di Gaza montano una tendopoli tra le macerie del quartiere Al-Shujaiya di Gaza City per ospitare gli sfollati che rientrano in città, nel quarto giorno di cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas nel territorio palestinese. “Le loro case sono inabitabili, in rovina. È il minimo che possiamo fare per la nostra gente che è stata trasferita a sud. Aspettiamo che tornino e che trovino queste tende allestite per loro”, spiega Montaser al-Dahdouh, uno dei volontari che stanno partecipando a questa operazione di accoglienza.