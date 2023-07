A Giffoni Iris Di Domenico inviata speciale di Super!

Milano, 25 lug. (askanews) – Il 28 luglio alle 19.50 tutti sintonizzati su Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del ddt e tivusat e sul 625 di Sky, per non perdere la puntata speciale dedicata al Giffoni Film Festival con Iris Di Domenico.

Nei panni di inviata speciale, Iris Di Domenico, la giovane presentatrice del nuovo magazine SUPER! NEWS insieme a Matteo Robert, entrambi talent Stardust, ha seguito passo per passo i protagonisti della nuova stagione Vita da Carlo, disponibile da settembre su Paramount+, raccogliendo interviste e behind the scene con gli attori: Carlo Verdone, Ludovica Martino e Sangiovanni

Come ogni edizione di SUPER! NEWS, l’appuntamento è venerdì, 28 luglio, sempre alle 19:50 solo su Super!. Inoltre, da non perdere anche i contenuti esclusivi che verranno condivisi sulle pagine social di Super! su Twitter e Instagram.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Super! e di tutti i canali Paramount in Italia.