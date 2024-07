A Giffoni la pioggia non ferma l'evento "Mare Fuori", fan impazziti

Roma, 23 lug. (askanews) - La pioggia non ha fermato i giffoners. Ragazzi impazziti per i loro beniamini di "Mare Fuori", protagonisti di un evento speciale al Giffoni Film Festival 2024. La serie è un fenomeno generazionale e cresce l'attesa per la quinta stagione che è stata già definita una s...

Roma, 23 lug. (askanews) – La pioggia non ha fermato i giffoners. Ragazzi impazziti per i loro beniamini di “Mare Fuori”, protagonisti di un evento speciale al Giffoni Film Festival 2024. La serie è un fenomeno generazionale e cresce l’attesa per la quinta stagione che è stata già definita una sorta di “reboot”.

Foto e applausi per i protagonisti che si sono concessi a selfie e autografi; poi durante un incontro, alle domande e curiosità dei ragazzi.

Nella nuova stagione il cast sarà quasi tutto nuovo, con sette nuovi ingressi, tra cui Rebecca Mogavero, che vestirà i panni di Marta, arrivata al Festival.

Tornerà Carmine Recano, il Comandante, tra i più amati dal pubblico, così come Milos, interpretato da Antonio D’Aquino, emozionato nel vedere l’accoglienza calorosa sul blu carpet.

“È la mia prima volta a Giffoni e vedere quanta gente, il calore, questa reazione, è una grande emozione e ci rende orgogliosi”.

Roberto Sessa, il produttore, rispondendo a una domanda dei ragazzi sulla scelta di raccontare una storia in un carcere minorile per spingere i giovani a non commettere gli errori dei protagonisti, ha detto: “È uno dei motivi che ci ha portato a raccontare questa storia ma non solo, se hai compiuto qualcosa che non dovevi fare, hai modo di rimediare, perché fuori c’è una vita e te la devi riconquistare”.

Sono state anche mostrate in anteprima due clip della nuova stagione. Una con protagonista Carmela, interpretata da Giovanna Sannino, anche lei applauditissima dai ragazzi.

“Mare Fuori 4” è stata una delle serie più viste sulla Rai in questa stagione.