A Ginevra si studia come usare l'AI per salvare il pianeta

A Ginevra si studia come usare l'AI per salvare il pianeta

Ginevra, 31 mag. (askanews) - A Ginevra al Summit mondiale "AI for Good", si studia il modo in cui l'intelligenza artificiale generativa può accelerare gli sforzi per trovare soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti che il mondo deve affrontare: il cambiamento climatico, la fame. "Lo scopo ...