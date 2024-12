A Gorizia la mostra "Andy Warhol. Beyond Borders" per "GO!2025"

Gorizia, 21 dic. (askanews) – Il cartellone di eventi di “GO!2025” – la rassegna ideata e promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in occasione di “Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura” – si arricchisce di un nuovo e prestigioso appuntamento. Da sabato 21 dicembre 2024 a domenica 4 maggio 2025, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita la grande esposizione “Andy Warhol. Beyond Borders”, a cura di Gianni Mercurio – mette in luce il percorso di uno dei maggiori protagonisti della Pop Art, portando il visitatore nel cuore della rivoluzione culturale e artistica che Warhol ha saputo incarnare.

Attraverso le 180 opere in mostra, viene ripercorsa la carriera artistica e la vita del grande artista americano, nonché i temi fondanti della sua estetica, a partire dalla sua formazione come illustratore nel campo della pubblicità e della moda, due mondi che hanno influenzato profondamente la sua carriera e le sue strategie di artista pop.

Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni, esplora temi come musica, moda, società dei consumi e altro: aspetti chiave che non solo hanno segnato l’opera di Warhol, ma che continuano a essere elementi portanti dell’arte contemporanea. Le serie iconiche Campbell’s Soup, Flowers e Marilyn, insieme a ritratti di personaggi celebri come Jackie Kennedy, Mohammed Alì, Grace Kelly e persino Superman e Mickey Mouse mostrano come l’artista abbia saputo trasformare la cultura di massa in icone senza tempo. Le opere esposte provengono da collezioni europee, oltre a numerose riviste degli anni ’50 e a un cospicuo numero della rivista Interview, decine di copertine di dischi in vinile, video e fotografie.

Esposte inoltre due installazioni multimediali, nella sezione “musica”: il leggendario evento multimediale del 1966 “The Exploding Plastic Inevitable” con Nico e i Velvet Underground di Lou Reed e la suggestiva “Silver Clouds”, una sala popolata da cuscini argentati gonfiati a elio, che fluttuano nell’aria creando un’atmosfera ludica e interattiva, simbolo della genialità visionaria di Warhol.

Un’esposizione che rivela il ruolo centrale di Warhol nel rendere la cultura popolare un tema artistico legittimo e influente, trasformando immagini iconiche e oggetti di consumo in opere di valore artistico.