A Hong Kong riapre la storica funicolare panoramica

Milano, 25 ago. (askanews) – Fra le icone turistiche di Hong Kong, il Peak Tram riapre al pubblico dopo una lunga ristrutturazione. La funicolare panoramica sulla metropoli asiatica fu fatta costruire dalla corona britannica nel 1888. Nel XX secolo è diventata poi uno dei modi più semplici e affascinanti per ammirare la bellezza dell’ex colonia di sua maestà.

Chiusa nel giugno del 2021 per un ammodernamento della linea e per la sostituzione delle carrozze, ora la funicolare riprende il suo viaggio.

Un viaggio interrotto per più tempo del previsto anche a causa della politica Zero Covid cinese.

“Il Covid ha colpito tutte le industrie di Hong Kong, in particolare l’industria del turismo – ha spiegato May Tsang, direttrice generale di Peak Tramways – Per il progetto di ammodernamento stesso, l’ostacolo più grande è stato la catena di approvvigionamento, le parti per la produzione del tram, il sistema, compresa la logistica dei materiali di ristrutturazione.

Ciò ha causato un notevole ritardo nel programma”

Il nuovo Peak Tram conserva tutto il suo fascino di opera in stile coloniale. Le carrozze della funicolare sono tornate verdi come in origine ma sono più grandi, confortevoli e dotate di enormi vetrate panoramiche.

Dalla estremità nord della Hong Kong Island la funicolare raggiunge Victoria Peak, il punto più elevato dell’ex colonia britannica. Lungo il percorso per i turisti una vista impagabile sulla baia e sui grattacieli del distretto di Kowloon.