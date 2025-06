A Khan Younis il saccheggio della farina: "abbiamo fame, non c'è altra via"

Khan Younis, 26 giu. (askanews) – Una partita di sacchi di farina è stata saccheggiata a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza dagli abitanti della zona, prima che fosse distribuita. “Vogliamo solo mangiare”, ripetono. Le agenzie delle Nazioni Uniti e le ONG ancora presenti a Gaza riportano che gli oltre due milioni di abitanti sono vicini alla fame a causa della restrizioni degli aiuti umanitari da parte di Israele, secondo cui vengono dirottati da Hamas.

Ogni giorno scene di caos e morti quasi quotidiane ai punti di distribuzione.

“i miei figli non hanno niente da mangiare. Non abbiamo farina da due mesi. Vogliamo solo mangiare e sopravvivere” dice Imad al-Attar.

“La gente ha fame, dove dovrebbe andare? Vogliamo solo mangiare. Alcuni hanno cibo altri no. Stiamo morendo e nessuno ci fa caso, a chi chiedere aiuto?” dice Khaled Rashwan.

“Sono venuto a portare cibo. Non ho cibo, ho una madre e un padre da sfamare, non c’è cibo, sono venuto a portare cibo a mia madre. Sono venuto perché ho fame. Mio padre ha fame, mia madre è affamata e malata. Devo portarle da mangiare, non c’è altra via” dice Belal al-Ashqar.