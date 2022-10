Kiev, 10 ott. (askanews) – Crateri fumanti vicino alle altalene e agli scivoli di un’area giochi nel centro di Kiev, dopo una pioggia di bombardamenti russi sulla capitale e diverse altre città ucraine, scatenati come “rappresaglia” per l’esplosione sul ponte di Crimea di cui Mosca accusa l’Ucraina. È quanto testimoniano le immagini raccolte dall’Afp in mattinata nel centro di Kiev.