A Kiev i palazzi devastati dai bombardamenti russi

Milano, 25 nov. (askanews) – Nelle immagini i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie da un condominio danneggiato nella capitale ucraina, Kiev, dopo una notte di bombardamenti russi. Le autorità riferiscono che sei persone sono state uccise a Kiev durante la notte, mentre il ministro degli Esteri ucraino ha descritto l’attacco come una “risposta terroristica” di Mosca alla proposta degli Stati Uniti di mettere fine ai combattimenti.

Funzionari russi hanno riferito che tre persone sono state uccise negli attacchi ucraini nella regione occidentale di Rostov