A Kiev il selfie col quadro del ponte di Kerch in fiamme

Milano, 8 ott. (askanews) – “Un bel regalo a Putin da parte del nostro esercito”: così un passante a Kiev commenta la notizia del ponte di Kerch in fiamme. A poche ore dal colpo all’infrastruttura fortemente voluta da Putin per collegare rapidamente la Russia alla penisola di Crimea, in una strada del centro della capitale ucraina è spuntato un quadro che raffigura l’evento che apre le pagine dei giornali di tutto il mondo.

Gli ucraini sono rimasti sorpresi ma hanno accolto positivamente la notizia. Per molti è un nuovo passo verso la vittoria contro Mosca. E davanti al quadro si forma la fila per un selfie.