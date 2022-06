Roma, 26 giu. (askanews) – Per la prima volta da tre settimane, un bombardamento tocca la capitale ucraina Kiev, distruggendo un complesso residenziale vicino al centro. Nelle immagini anche il salvataggio di una bambina dalle macerie. L’attacco avviene mentre i leader del G7 arrivano in Germania per un incontro largamente dedicato alla questione dell’invasione russa dell’Ucraina.