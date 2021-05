A Kingston in pellegrinaggio alla casa museo di Bob Marley

Milano, 13 mag. (askanews) – A Kingston la casa museo di Bob Marley è una meta di pellegrinaggio. Soprattutto in occasione dei 40 anni dalla morte dell’artista leggenda del reggae scomparso nel 1981, a soli 36 anni. Il museo porta avanti con la “Bob Marley Foundation” molti progetti sociali per far in vita gli ideali culturali e spirituali dell’artista.