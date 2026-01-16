"A Knight of the Seven Kingdoms", due eroi prima de "Il trono di spade"

Roma, 16 gen. (askanews) – C’è grande attesa in tutto il mondo tra i fan de “Il trono di spade” per il prequel “A Knight of the Seven Kingdoms”, che in Italia arriva domenica 19 gennaio su HBO Max. La nuova piattaforma streaming rilascerà un episodio della saga a settimana. Ideata da Ira Parker e George R.R.

Martin, adattamento delle novelle di quest’ultimo, è ambientata circa 100 anni prima degli eventi de “Il Trono di Spade”.

Protagonisti sono due improbabili eroi che viaggiano attraverso Westeros: un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi incredibili compagni.

Per il lancio della serie sono venuti a Roma lo showrunner Ira Parker e i protagonisti: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Daniel Ings, Bertie Carvel. Parker a proposito delle aspettative intorno alla serie ha detto: “Qui c’è Duncan che prende la spada e dice: ecco, adesso tocca a me! E credo che molte persone abbiano pensato questa cosa, che era giunto per loro il momento di uscire allo scoperto e affrontare le difficoltà. Da parte mia so che “Il Trono di Spade” ha avuto il pubblico più vasto di sempre, ma la novella è bellissima, il personaggio di Duncan incredibile e George e io l’abbiamo affrontata con passione. Non so se avrà lo stesso successo, ma io penso che qui c’è la cosa che io preferisco del Trono di spade, ovvero il marchio nelle trame secondarie: con personaggi come The Hound e Arya Stark, che non c’entrano niente tra loro, messi insieme. Questo è ciò che George sa fare meglio ed è ciò che abbiamo in tutta la nostra serie. Speriamo che piaccia al pubblico”.