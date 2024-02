A Lagos la premiere di "Iwaju", serie Disney in una Nigeria del futuro

Roma, 28 feb. (askanews) - Colorato red carpet a Lagos, in Nigeria, per la premiere di "Iwàj ", serie d'animazione di Disney+. In realtà è la prima coproduzione di Disney Animation con uno studio esterno dalla sua nascita, più di 100 anni fa, frutto della collaborazione con la società di ispi...

Roma, 28 feb. (askanews) – Colorato red carpet a Lagos, in Nigeria, per la premiere di “Iwàj “, serie d’animazione di Disney+. In realtà

è la prima coproduzione di Disney Animation con uno studio esterno dalla sua nascita, più di 100 anni fa, frutto

della collaborazione con la società di ispirazione panafricana Kugali, la cui missione è diffondere storie autenticamente africane attraverso vari mediRoma, 28 feb. (askanews) – a.

“Iwaju: City of Tomorrow” è una miniserie in sei episodi arrivata, intanto, in streaming negli Stati Uniti. Dal 3 aprile sarà disponibile anche in Italia. È ambientata a Lagos, in una Nigeria futuristica. Protagonisti sono una ragazzina di nome Tola, che viene dall’isola più benestante della città, e il suo migliore amico Kole, un esperto di tecnologia autodidatta. I due scoprono insieme misteri e pericoli nascosti nei loro mondi differenti.

Sul red carpet tra gli altri hanno sfilato la regista Olufikayo Ziki Adeola, Ziki Nelson, creatore, cofondatore di Kugali, Toluwalakin “Tolu” Olowofoyeku, cofondatore di Kugali, Femi Branch, attore e voce di ‘Bode DeSousa’, Christine Service, direttore generale di Walt Disney Company Africa e il compositore Ré Olunuga che ha composto le musiche.