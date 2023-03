Home > Askanews > A Lampedusa recuperato in mare il corpo di una donna annegata A Lampedusa recuperato in mare il corpo di una donna annegata

Palermo, 29 mar. (askanews) – È stato recuperato il corpo avvistato martedì nelle acque di Lampedusa, in zona Punta Alaimo. Si tratta del cadavere di una donna, annegata probabilmente in uno degli ultimi naufragi di barconi con a bordo migranti. Fino alla mattina il recupero del corpo non era stato possibile a causa delle condizioni del mare. Poi l’operazione è stata portata a termine da una squadra di Vigili del fuoco. Per tutta la notte un presidio di Vigili del fuoco ha vegliato sulla zona, con un grosso faro che illuminava il tratto di costa.

