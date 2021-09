A Liliana Segre Ordine al merito tedesco: colpita nel profondo

Roma, 24 set. (askanews) – L’Ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling ha consegnato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica Italiana, l’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania alla Senatrice Liliana Segre.

Il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier aveva conferito a Liliana Segre l’onorificenza di Grand Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Gro es Verdienstkreuz mit Stern) il 28 aprile 2020 per il suo particolare impegno come sopravvissuta all’Olocausto e testimone attiva che si adopera soprattutto entrando in contatto con i giovani nelle scuole e nelle università.

“Sono molto onorata ma anche colpita nel profondo. È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la Germania”, ha detto Liliana Segre.

Presente la presidente del Senato Elisabetta Casellati. “La testimonianza di Liliana Segre oggi è il segno tangibile che il coraggio delle donne può davvero aiutarci a scrivere un futuro diverso”, ha detto.