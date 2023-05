Home > Askanews > A Lione nuova protesta con le pentole contro Macron e le pensioni A Lione nuova protesta con le pentole contro Macron e le pensioni

Roma, 8 mag. (askanews) – Nuova contestazione per Emmanuel Macron e la sua riforma delle pensioni a Lione. Il presidente francese, dopo la commemorazione dell’8 maggio sugli Champs-Elysées per la vittoria sulle Germania nel ’45, è arrivato in città per rendere omaggio a Jean Moulin e alla Resistenza ed è stato accolto da manifestanti con pentole e padelle tenuti a debita distanza dalla polizia. Ingente il dispositivo di sicurezza per evitare disordini nell’ennesima “protesta delle casseruole”; la prefettura del Rodano ha vietato assembramenti e traffico in un’area di circa un chilometro quadrato ma la rumorosa contestazione si è fatta comunque sentire.

