A Londra apre il pop-up store di David Bowie

Roma, 25 ott. (askanews) – Apre a Londra il pop-up store di David Bowie. Un temporary shop per celebrare il cantante che l’8 gennaio 2022 avrebbe compiuto 75 anni.

Il negozio è in pieno centro e resterà aperto proprio fino alla fine di gennaio, è al numero 14 di Heddon Street, luogo dove è stata scattata la celebre copertina di “The Rise & Fall of Ziggy Stardust”, e già meta di pellegrinaggio per i fan.

Il pop-up store vuole offrire ai visitatori un’esperienza unica e immersiva, farli tuffare letteralmente nei suoni e nelle immagini di Bowie, con proiezioni, video inediti, foto, CD, LP e gadget inediti e autografati.

Oltre a quello di Londra anche a New York verrà aperto uno shop dello stesso tipo, vicino a dove si trovava l’appartamento di Bowie.