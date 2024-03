A Londra corteo per il cessate il fuoco a Gaza: "Stop the massacre"

Roma, 30 mar. (askanews) - Manifestazione a Londra durante il fine settimana di Pasqua per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. I partecipanti, suonando tamburi e scandendo slogan come "Freedom for Palestine" e "Gaza, stop the massacre", con bandiere palestinesi in mano, hanno marciato da Russel Squ...