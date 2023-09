Londra, 1 set. (askanews) – A Londra si danza in verticale con la compagnia Bandaloop. Ballerine e ballerini si sono esibiti sulla facciata della cattedrale di Saint Paul, uno dei simboli della capitale britannica.

Il regista Melecio Estrella si è ispirato all’iscrizione Resurgam (Risorgerò), scolpita sul portico sud della cattedrale, per creare questo spettacolo che vuole esplorare ciò che serve per essere ottimisti in tempi difficili.