A Londra la marcia contro la Brexit per tornare nell'Ue

Roma, 23 set. (askanews) – Ai blocchi di partenza nel centro di Londra la National Rejoin March II: una marcia che vuol il rientro della Gran Bretagna nell’Unione europea. I manifestanti di sono incontrati davanti all’hotel Hilton su Park Lane, vicino a Hyde Park, e si dirigono verso Pall Mall. Fra i cartelli, “La Brexit non poteva funzionare”, “La strada per tornare in Ue comincia qui” e “Fuori i Tory, benvenuti i migranti”: la manifestazione prende ovviamente di mira anche il partito conservatore al governo ormai da oltre dieci anni con vari premier, artefice del referendum che portò alla Brexit e, oggi, di aspre repressioni dell’ondata migratoria.