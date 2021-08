A Londra protesta contro controllo dei talebani sull’Afghanistan

Londra, 21 ago. (askanews) – La gente si riunisce nel centro di Londra per protestare contro il controllo dei talebani sull’Afghanistan e per mostrare solidarietà agli afgani. I vertici talebani intanto si radunando nella capitale afgana Kabul per iniziare a formare quello che definiscono un “governo inclusivo”, mentre la disperazione continua per decine di migliaia di persone che ancora si affrettano a lasciare il paese.