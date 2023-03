A Londra protesta contro Netanyahu durante l'incontro con Sunak

Roma, 24 mar. (askanews) – Manifestazione a Londra contro Benjamin Netanyahu e la sua riforma della giustizia durante l’incontro tra il primo ministro israeliano e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

La protesta con bandiere israeliane e slogan come “Democrazia” di fronte ai cancelli di Downing Street.

I manifestanti temono che le riforme proposte dal governo di Netanyahu, che aumenterebbero il potere dei politici sui tribunali e sono già in fase di approvazione in Parlamento, siano una minaccia per la democrazia israeliana. Le contestazioni vanno avanti da giorni in Israele.