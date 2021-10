A Londra sostenitori di Assange protestano contro estradizione

Milano, 23 ott. (askanews) – A Londra un gruppo di sostenitori di Julian Assange, il creatore di Wikileaks, hanno protestato davanti all’Alta Corte dove si deciderà sull’estradizione negli Stati Uniti.

Assange rischia fino a 175 anni di carcere per aver diffuso documenti segreti dell’esercito americano ricevuti dall’ex militare Chelsea Manning, su azioni militari dall’esercito americano in Iraq e Afghanistan. Fra i file il video dell’uccisione di un gruppo di civili in Iraq, fra cui due gironalisti Reuters, da parte di un elicottero Usa.