A Los Angeles anteprima mondiale di “Tredici vite” di Ron Howard

Roma, 29 lug. (askanews) – Prima mondiale a Los Angeles per “Tredici vite” di Ron Howard, film ispirato alla storia vera di una squadra di calcio rimasta intrappolata in una grotta in Thailandia nel 2018 e del loro salvataggio.

Grande anteprima con sfilata sul red carpet per il cast internazionale, dal regista agli attori Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton.

“Volevo che il pubblico sentisse e capisse davvero cosa si provava a stare in quelle grotte terrificanti, e a cercare di fare qualcosa di così importante come salvare quei ragazzi”, ha spiegato Ron Howard.