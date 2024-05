A Los Angeles la prima di "Bad Boys: Ride or Die" con Will Smith

Roma, 31 mag. (askanews) - Will Smith e il resto del cast di "Bad Boys: Ride or Die" hanno sfilato alla prima mondiale del film a Los Angeles. Il quarto capitolo dell'amata saga Bad Boys, iniziata nel '95, ha riunito ancora una volta Will Smith e Martin Lawrence, rispettivamente nei ruoli dei det...