A Lourdes, più di 9.000 persone alla fiaccolata per l’Ascensione

Lourdes, 16 ago. (askanews) – Le misure restrittive anti covid non hanno fermato i fedeli diretti a Lourdes. Il pellegrinaggio per il fine settimana dell’Ascensione ha richiamato circa 9.300 partecipanti per la fiaccolata mariana e partecipato alla messa.

La processione ha attraversato la spianata portando una statua della Vergine, davanti ai fedeli. La regola sanitaria imposta è quella di radunare i fedeli in gruppi di 50 persone. Il Green Pass, però, non è obbligatorio nel santuario in quanto luogo di culto.