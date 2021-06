A Lucca il Virtuoso e Belcanto Festival, fra concerti e concorsi

Roma, 22 giu. (askanews) – Torna il Virtuoso e Belcanto Festival, giunto alla sesta edizione nei bellissimi luoghi del territorio di Lucca,fra giovani artisti e mentori del calibro di Alfred Brendel, Bruno Giuranna e Wei-Yi Yang; fra corsi di perfezionamento, concerti e concorsi che daranno concrete possibilità ai vincitori.

Il direttore artistico Riccardo Cecchetti: “Questo compone un magnifico festival dove invitiamo tutti a partecipare e che si svolgerà dal 19 luglio al primo agosto nel magnifico territorio di Lucca”.

Nelle terre dove nacquero Puccini, Boccherini e Catalani, si sviluppano per i ragazzi in arrivo da 37 paesi opportunità non solo di studio ma di collaborazione con orchestre e stagioni prestigiose. Il Virtuoso e Belcanto Festival diventa insomma un acceleratore culturale.

“I corsi di perfezionamenti sono programmi innovativi che permettono ai giovani musicisti di entrare in contatto e lavorare con alcuni dei musicisti più importanti del panorama internazionale. I concorsi sono riservati ai partecipanti ai corsi mentre i concerti sono tenuti dai partecipanti e dagli artisti ospiti”.

prosegue Cecchetti.

I vincitori saranno ospitati dall’Orchestra della Toscana, da Nova Orchester Wien e da Populare Konzerte Berlin, per esibirsi alla Philharmonie di Berlino e al MusikVerein di Vienna.