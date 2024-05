A Marrakech migliaia di startup per il Gitex Africa

Milano, 30 mag. (askanews) – A Marrakech migliaia di startup partecipano al Gitex Africa, evento che riunisce il meglio delle aziende tech.

“Quest’anno abbiamo 1.400 aziende che espongono le loro soluzioni e i loro prodotti e, soprattutto, ciò che è importante è che abbiamo 130 paesi rappresentati qui in Marocco, a Marrakech, in Africa. Parliamo di innovazione, quindi di città digitali, di città intelligenti, di e-gov, di governi che si confronteranno su soluzioni per i cittadini”, spiega Shakib Ashur.

Il Gitex Africa è alla seconda edizione: nato nel 2023 come spin off del Gitex North Star di Dubai doveva essere limitato ad una sola edizione, ma visto il successo è stato confermato e avrà anche una versione europea nel 2025.