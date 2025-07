A Marsiglia le fiamme non sono ancora domate

Marsiglia, 9 lug. (askanews) – Le fiamme che hanno raggiunto i quartieri settentrionali di Marsiglia non sono ancora domate del tutto ma sono “in netto declino”. Lo assicurano le autorità parlando dell’incendio divampato martedì nella città di Pennes-Mirabeau e spinto dal vento di Maestrale verso la seconda città della Francia.

“L’incendio si sta chiaramente attenuando – ha affermato il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan – i vigili del fuoco hanno lottato tutta la notte per ridurre l’intensità del fuoco.

L’incendio non è né contenuto né sotto controllo, ma ci stiamo ancora lavorando. Possiamo vedere che le condizioni meteorologiche sono più favorevoli stamattina rispetto a ieri. Sono migliorate durante la notte.”

Attualmente, almeno 70 abitazioni sono state “colpite” dalle fiamme, 10 delle quali sono state distrutte, ma non si segnalano vittime, a parte alcuni feriti lievi, principalmente vigili del fuoco.

“Alcune persone che sono andate in ospedale sono state sottoposte a ossigenoterapia, inclusi vigili del fuoco, agenti di polizia, ma anche residenti. La maggior parte di loro, la stragrande maggioranza, è uscita e sta bene”, ha aggiunto il sindaco.

Tante le testimonianze della popolazione, tra chi ha subito danni e chi ha vissuto momenti di panico trovandosi di fronte alle fiamme alimentate dal vento di maestrale.

“Nel giro di dieci minuti, l’incendio è uscito da Pennes Mirabeau su Le Marinier. Quando eravamo fuori, abbiamo visto uccelli volare via tra le fiamme. Siamo stati costretti ad andarcene perché le fiamme stavano raggiungendo il giardino e i vigili del fuoco sono arrivati quattro ore dopo, semplicemente – ha raccontato una donna – E da allora siamo qui e non sappiamo se la nostra casa sia ancora in piedi. Beh, a quanto pare ce ne sono alcune ancora in piedi, ma so che il garage del vicino è crollato.”

“Abbiamo perso due auto, io ho perso uno scooter perché il capannone in cui si trovava lo scooter ha preso fuoco”, ha detto un uomo.