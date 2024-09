A Marzamemi il Festival internazionale delle Identità Mediterraneo

Marzamemi (Sr), 10 set. (askanews) - Si accendono i riflettori sulla terza e rinnovata edizione del Marzamemi CineFest in scena dall'11 al 15 settembre nella cittadina siciliana, in cui si intrecciano radici identitarie, contaminazioni e valorizzazione del territorio. Cinque giornate di cinema, lett...

Marzamemi (Sr), 10 set. (askanews) – Si accendono i riflettori sulla terza e rinnovata edizione del Marzamemi CineFest in scena dall’11 al 15 settembre nella cittadina siciliana, in cui si intrecciano radici identitarie, contaminazioni e valorizzazione del territorio. Cinque giornate di cinema, letteratura, arte, scienza e culture enogastronomiche. La presentazione della kermesse è avvenuta nella sala degli specchi del Comune di Noto.

Tante le novità di questa edizione e una nuova Direttrice Artistica, Rossana Danile che ne ha tracciato la nuova rotta e delineato i contorni. “Il messaggio che intendiamo rilasciare al grande pubblico è già racchiuso nel paradigma ‘radici, identità, nuovi innesti’. Siamo in uno stesso viaggio esistenziale, che ha radici, che ha un percorso formativo che noi chiamiamo identità. Il cinema racconta identità, racconta innesti, racconta noi, la nostra vita e Marzamemi attraverso le arti porterà questa dimensione esistenziale”.

Un programma fitto di eventi e ricco di contenuti che culminerà con l’assegnazione di Premi e riconoscimenti da parte di una giuria tecnica e scientifica.

A organizzare l’evento la Proloco di Marzamemi. Il presidente Nino Campisi: “Il filo conduttore è quello di connettere tutte le arti: il cinema, la letteratura, la scienza, la cultura gastronomica; tutte peculiarità che ci contraddistinguono come siciliani e come mediterranei. L’obiettivo è quello di promuovere i nostri territori, non solo Marzamemi, ma anche tutto il comprensorio del sud-est della Sicilia”.

Per il Marzamemi CineFest anche un videomessaggio arrivato direttamente dal regista e sceneggiatore Francis Ford Coppola, i cui film saranno proiettati in questi giorni alla kermesse.